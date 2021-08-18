Радостной новостью Колин поделился во время своего стендапа в Коннектикуте - сообщает Page Six.
Слухи о беременности Скарлетт Йоханссон поползли по сети ещё месяц назад. Но Черная вдова настойчиво пыталась скрыть этот факт. Актриса перестала посещать мероприятия, а все интервью давала только в онлайн формате. При этом в кадре она появляется по плечи, чтобы скрыть заметно округлившийся живот.
Интрига сохранялась до минувших выходных, когда супруг Йоханссон 39-летний юморист и актер Колин Жост лично не подтвердил информацию о беременности.
"У нас будет ребенок, это здорово! Мы взволнованы" - заявил во время своего выступления Колин.
По информации инсайдеров, Скарлетт находится уже на последних сроках.
Для пары это будет первый совместный ребенок. Скарлетт же воспитывает ещё дочь - шестилетнюю Роуз Дороти от брака с французским бизнесменом Романом Дориаком.