Таня Гончаренко .18 августа, 2021 2

Радостной новостью Колин поделился во время своего стендапа в Коннектикуте - сообщает Page Six.

Слухи о беременности Скарлетт Йоханссон поползли по сети ещё месяц назад. Но Черная вдова настойчиво пыталась скрыть этот факт. Актриса перестала посещать мероприятия, а все интервью давала только в онлайн формате. При этом в кадре она появляется по плечи, чтобы скрыть заметно округлившийся живот.



Интрига сохранялась до минувших выходных, когда супруг Йоханссон 39-летний юморист и актер Колин Жост лично не подтвердил информацию о беременности.

"У нас будет ребенок, это здорово! Мы взволнованы" - заявил во время своего выступления Колин.

По информации инсайдеров, Скарлетт находится уже на последних сроках.



Для пары это будет первый совместный ребенок. Скарлетт же воспитывает ещё дочь - шестилетнюю Роуз Дороти от брака с французским бизнесменом Романом Дориаком.