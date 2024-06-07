sonyazhytkova .7 июня, 2024 11

Фільм від Корнеля Мундруцо та Кати Вебер, які стоять за такими визнаними картинами, як "Фрагменти жінки" та "Білий Бог", разом зі студіями Hammerstone Studios, Ryder Picture Company і AR Content.

Стрічка, яка розпочне зйомки в Бостоні у червні, розповість про Лору (Емі Адамс), яка після тривалої реабілітації повертається до своєї родини та коханого чоловіка (Мюррей Бартлетт) у їхній будиночок на пляжі. Тут їй доведеться знову адаптуватися до складного життя, яке вона залишила позаду. Тепер перед нею відкривається новий етап життя без кар'єри, яка принесла їй славу, багатства і, що найважливіше, ідентичність.

"Біля моря" отримає підтримку від AR Content, Hammerstone Studios та інших продюсерів. Фінансування забезпечать AR Content і Hammerstone Studios, а правові аспекти виробництва контролюватиме Sacker Law.

Після успішного першого сезону "Білого лотосу" Мюррей Бартлетт відправився на зйомки другого сезону "Дев'ять ідеальних незнайомців" у Таїланді. Його акторський талант вже був визнаний двома номінаціями на премію "Еммі" за ролі у "Чипендейлс" на Hulu та "Останній із нас" на HBO.

Джерело: Deadline