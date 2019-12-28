Анастасия Лях .28 декабря, 2019 0

Режиссер Том Хупер известен тем, что его фильмы практически всегда участвуют в оскаровской гонке («Король говорит!», «Отверженные», «Девушка из Дании»). Но его последняя работа «Кошки» выдвигаться на соискание премии не будет, пишет Comic Book.

Студия Universal, которая сперва была настроена продвигать ленту, теперь отказалась от своего намерения. И это вполне ожидаемо. Фильм, основанный на популярном бродвейском мюзикле, получил от критиков разгромные рецензии и провалился в прокате (как в домашнем, так и в международном), то есть не получил поддержку ни от профессионалов, ни от зрителей.

В стартовый уикенд проект с производственным бюджетом в 95 миллионов долларов сумел собрать лишь 6,5 миллиона.

Напомним, роли в мюзикле исполнили Тейлор Свифт, Джуди Денч, Идрис Эльба, Иэн МакКеллен, Ребел Уилсон и другие.