Анастасия Лях .19 декабря, 2019 5

Экранизация знаменитого бродвейского мюзикла, реализованная Томом Хупером, совершенно не понравилась критикам.

На авторитетном агрегаторе профессиональных отзывов Rotten Tomatoes в настоящий момент фильм имеет рейтинг 17%. Критики называют адаптацию настоящим «кинематографическим сумасшествием» в наихудшем смысле слова, пишут, что режиссура Хупера «нескладная» и «некомпетентная», и что мувимейкер лишил картину всего, что нравилось публике в оригинальной театральной постановке.

Напомним, роли в «Кошках» исполнили Тейлор Свифт, Джуди Денч, Идрис Эльба, Иэн МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Рэй Уинстон.

Украинский прокат фильма начинается с 26 декабря.