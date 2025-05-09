sonyazhytkova .9 мая, 2025 9

A24 представив трейлер "Матеріалістів" — другої режисерської роботи Селін Сон після гучного успіху "Минулого життя". Джонсон грає нью-йоркську сваху, яка блискуче влаштовує чужі долі, але раптом опиняється перед непростим вибором у власному серці — між мрією, втіленою в харизматичному мільярдері у виконанні Педро Паскаля, та колишнім коханим, звичайним офіціантом, роль якого зіграв Кріс Еванс.

У Нью-Йорку, де романтика часто зводиться до розрахунку, Люсі М. почувається як риба у воді. Вона — успішна сваха, яка створює ідеальні пари та організовує казкові заручини. Але попри блискучі кар’єрні досягнення, власне серце жінка залишає осторонь, перетворивши кохання на професійний інструмент, а не особисту мету.

Та все змінюється, коли доля зіштовхує її з минулим і майбутнім одночасно. Колишній коханий — щирий, але нестабільний Джон — повертається у її життя зовсім несподівано. А разом із ним з’являється новий знайомий — загадковий мільярдер Гаррі, чоловік, що здається уособленням мрії. Один нагадує про справжність і біль, інший — про блиск і можливості. І обоє бажають більшого, ніж просто зустріч.

Розумна, впевнена у собі Люсі раптом опиняється перед вибором, до якого її не готували жодні правила чи досвід. І цього разу формула кохання не піддається логіці.

"Матеріалісти" стартують у кінотеатрах 13 червня 2025 року — стрічка про те, що навіть найуспішніша сваха не застрахована від хаосу справжніх почуттів. Бо іноді, щоб знайти любов, треба спочатку загубити контроль.

Джерело: Deadline