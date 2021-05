Анастасия Лях .22 мая, 2021 10

Уже 25 мая на платформе Amazon будет доступна расширенная версия сиквела комедии «Борат», сообщает Deadline.

Вариант, в который вошли сцены, не поместившиеся в официальный релиз, будет представлен под названием «Дополнительные отчеты Бората, найденные на полу конюшни, где находится монтажная машина» (Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine).

Напомним, политическая сатира Саши Барона Коэна «Борат 2» о возвращении казахстанского репортера Бората Сагдиева в Америку вышла 23 октября 2020 накануне президентских выборов. В итоге фильм получил два «Золотых глобуса» и две номинации на «Оскар».