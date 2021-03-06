Анастасия Лях .6 марта, 2021 6

В немецкой столице завершился 72-й Берлинский кинофестиваль, который в этом году из-за пандемии прошел в онлайн-формате и длился всего пять дней вместо привычных десяти.

На официальном сайте смотра опубликованы победители. «Золотой медведь», главная награда форума, достался румынской сатирической картине под вызывающим названием «Неудачный трах, или Безумное порно». В ней рассказывается о школьной учительнице истории, чье домашнее секс-видео случайно попадает в интернет.

Напомним, что в этом году организаторы Берлинале ввели изменение в распределение номинаций. Они упразднили разграничение актерской категории по половому признаку. Теперь вместо номинаций «лучшая женская роль» и «лучшая мужская роль» призы вручаются за лучшую роль и за лучшую роль второго плана. В этом году они достались немке Марен Эггерт из фильма «Я твой мужчина» и Лиле Кислингер, сыгравшей в венгерской ленте «Лес — я вижу тебя везде», соответственно.