Анастасия Лях .19 декабря, 2019 3

Студия Universal готовит экранизацию нового комикса «Стелс», который еще не поступил в продажу. Его главный герой — старик с болезнью Альцгеймера, пишет Deadline.

Автором комикса является Роберт Киркман, на счету которого «Ходячие мертвецы». Выход первого выпуска запланирован на 11 марта. Не дожидаясь результата продаж, Universal запустила адаптацию в производство, назначив сценаристом Марка Фергуса («Железный человек»), а режиссером — Ли Дэниэлса («Сокровище», «Дворецкий»).

По сюжету супергерой по имени Стелс многие годы противостоит преступности в суровом и унылом Детройте. Но в какой-то момент его поведение и методы борьбы становятся неадекватными и безрассудными. Дело в том, что за маской супергероя прячется пожилой человек, ведущий личную борьбу с Альцгеймером.

Сроки производства пока не называются.