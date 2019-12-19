Студия Universal готовит экранизацию нового комикса «Стелс», который еще не поступил в продажу. Его главный герой — старик с болезнью Альцгеймера, пишет Deadline.
Автором комикса является Роберт Киркман, на счету которого «Ходячие мертвецы». Выход первого выпуска запланирован на 11 марта. Не дожидаясь результата продаж, Universal запустила адаптацию в производство, назначив сценаристом Марка Фергуса («Железный человек»), а режиссером — Ли Дэниэлса («Сокровище», «Дворецкий»).
По сюжету супергерой по имени Стелс многие годы противостоит преступности в суровом и унылом Детройте. Но в
Сроки производства пока не называются.