Анастасия Лях .2 марта, 2020 3

Студия Sony запустила в производство продолжение криминально-музыкального экшена «На драйве», вышедшего в 2017 году, сообщает Geeks Worldwide.

Напомним, «На драйве» — история молодого парня (Энсел Элгорт) с некоторыми посттравматическими нюансами вследствие детской автомобильной аварии, который работает водителем у криминального босса (Кевин Спейси) и свою работу выполняет виртуозно. Но затем встречает милую официантку (Лили Джеймс), влюбляется и хочет с ней сбежать.

О сюжете сиквела пока ничего неизвестно, кроме того, что Элгорт и Джеймс вернутся к своим образам, а антагонистом выступит новый персонаж женского пола. Постановщик оригинала Эдгар Райт снова займет режиссерское кресло.