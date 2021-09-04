Анастасия Лях .4 сентября, 2021 7

Предстоящий смотр в Торонто неожиданно добавил в программу еще один фильм, пишет Screen Daily.

Им стал новый режиссерский проект Стивена Содерберга, любая информация о котором держится в строжайшем секрете. На сегодняшний день неизвестны ни название, ни жанр, ни актерский состав, ни тем более синопсис.

Отметим, что ранее Содерберг заявил, что во время карантина написал целых три сценария. Один из них — продолжение его раннего хита «Секс, ложь и видео», в котором сыграли Джеймс Спейдер, Энди Макдауэлл и Питер Галлахер. Возможно, в Торонто как раз и покажут сиквел.

Фестиваль пройдет с 9 по 18 сентября.