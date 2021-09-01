Анастасия Лях .1 сентября, 2021 11

Потоковый гигант купил права на производство и выпуск сиквела культового слэшера «Техасская резня бензопилой», которые раньше принадлежали студии Legendary.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссером проекта назначен Дэвид Блу Гарсиа. Он заменит выбывших Энди и Райана Тохиллов, которые должны были снимать для Legendary, но творчески разошлись с видением студийных боссов.

Сюжет сиквела не разглашается. Но известно, что фильм станет прямым продолжением оригинала 1974 года выпуска, игнорируя все последующие серии и ответвления франшизы. По такому же принципу был снят новый «Хэллоуин» и недавний «Кэндимен».