Анастасия Лях .6 ноября, 2021 4

Нет, в него никто не стрелял. Как пишет New York Post, точная причина смерти 54-летнего оператора Ника Купака пока не раскрывается, но предположительно, он умер ненасильственной, то есть естественной смертью.

Сообщается, что коллеги обнаружили тело Купака в отельном номере в Марокко, где сейчас проходит продакшен. Напомним, съемки пятого «Индианы Джонса» очень долго откладывались по разным причинам, и вот теперь, когда процесс наконец стартовал, случилась эта непредвиденная трагедия.

Должно быть, Ник Купак был на проекте вторым оператором или помощником оператора, так как основным оператором фильма «Индиана Джонс 5» значится Фидон Папамайкл.

Также напомним, что режиссером пятой части легендарной приключенческой франшизы выступает Джеймс Мэнголд. Харрисон Форд в последний раз воплощает образ искателя древностей с кнутом и в шляпе. Релиз запланирован на 30 июня 2023 года.