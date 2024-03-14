sonyazhytkova .14 марта, 2024 11

Режисер Стівен Фрірс розкриває таємниці створення цієї шедевральної стрічки у своєму інтерв'ю для подкасту "Це сталося в Голлівуді" видання The Hollywood Reporter.

У ролику Фрірс розповів, що вибір Рівза на роль Ле Шевальє Дансені був зроблений ще до того, як він здобув популярність завдяки фільму "Білл і Тед: Відмінна подорож", який вийшов на екрани всього через декілька місяців після прем'єри "Небезпечних зв'язків".

"Було багато кандидатів на роль, але у Кіану я побачив щось особливе", - сказав режисер. "І, як виявилося, я був правий. Він був кращим серед них. І це виявилося вірним вибором".

Мішель Пфайфер, яка грала одну з головних ролей у фільмі, підтвердила цю думку, зазначивши, що він мав потенціал стати великою зіркою.

"Коли ми працювали разом, я відразу помітила його безмежний талант і привабливість", - додала актриса.

"Небезпечні зв'язки" отримали сім номінацій на "Оскар" та здобули три статуетки, включаючи премії за костюми, художнє оформлення та адаптований сценарій.

Джерело: Нollywoodreporter