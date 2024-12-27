sonyazhytkova .27 декабря, 2024 6

Трикратний номінант на "Оскар" Вільньов відверто зізнався: на його знімальних майданчиках телефони — табу. Режисер пояснює це їхньою "залежністю" та додає, що сам часто мріє про повний розрив із цифровим світом.

"Кіно — це акт присутності. Як художник має бути зосередженим на кольорі, який наносить на полотно, або як танцюрист має повністю віддатися своєму руху, так і режисер повинен зібрати команду, яка працюватиме у повній гармонії. Усі мають бути повністю залученими, слухати одне одного й взаємодіяти. Тому мобільні телефони на моїх знімальних майданчиках заборонені з першого дня. Після команди 'стоп' я не хочу бачити, як хтось гортає стрічку у Facebook", — розповів режисер в інтерв’ю Los Angeles Times.

Вільньов також зазначив, що, як і більшість людей, відчуває залежність від технологій: "Можливість отримати будь-яку інформацію, пісню чи книгу — це, як наркотик. Мене дуже спокушає ідея відключитися від усього цього. Це було б, як ковток свіжого повітря".

Після того як Девід Лінч екранізував роман Френка Герберта у 1984 році, Вільньов повернувся до першоджерела для своєї адаптації "Дюна" (2021) і цьогорічної "Дюна: Частина друга". Перша частина отримала шість "Оскарів", а дві стрічки разом зібрали у прокаті понад $1,12 мільярда.

Франшиза також породила приквел-серіал "Дюна: Пророцтво", прем’єра якого відбулася нещодавно. Нові епізоди виходять щонеділі на HBO та доступні для перегляду на платформі Max.

За словами Вільньова, зйомки третьої частини франшизи, заснованої на романі Герберта 1969 року "Дюна: Месія", планують розпочати наприкінці 2025 або у 2026 році.

Джерело: Deadline