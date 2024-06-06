sonyazhytkova .6 июня, 2024 6

Трейлер показує темний тон фільму, наповнений зловістними сценами, таємничим деревом та напруженим саундтреком.



Майбутня стрічка заснована на однойменному романі Ендрю Майкла Герлі і розповідає історію подружжя Річарда (Метт Сміт) та Джульєтту (Морвед Кларк), які стикаються з раптовою трагедією – втратою їхнього маленького сина. У своїй ізольованій домівці вони починають зіштовхуватися з надприродними явищами та злом. Режисер фільму – Даніель Кокотайло, відомий за фільмом "Апостасія".

Cтрічка отримала схвальні відгуки після прем'єри на Лондонському кінофестивалі BFI у 2023 році, та має ідеальний рейтинг на Rotten Tomatoes на основі семи рецензій. Критик The Guardian Пітер Бредшоу написав: "Сміт та Кларк, разом з сильним акторським ансамблем, підтримують драматичну напруженість фільму своїми інтелігентними, продуманими виконаннями".

Гай Лодж з Variety додав: "Другий фільм Даніеля Кокотайло розкривається у стилі британського фольк-хорору, який набуває популярності останнім часом, але рідко буває таким насиченим сенсорними деталями або формально витонченим".

"Starve Acre" вийде в прокат у США 26 липня цього року, а у Великобританії – 6 вересня.

Джерело: Gamesradar