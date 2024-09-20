sonyazhytkova .20 сентября, 2024 3

Стрімінговий гігант презентував тизер "Sakamoto Days", який викликав справжній бум серед шанувальників, нагадуючи про запаморочливий стиль Джона Віка.

У короткому ролику голос за кадром представляє головного героя: "Найзнаменитіший найманець в історії, Таро Сакамо́то". Глядачі спостерігають різницю між його минулим, коли він був легендарним кілером, і теперішнім, де він веде свій магазин. Проте в обох етапах життя можна помітити, як майстерно він розправляється з ворогами, створюючи враження, що це сцени з фільму про Джона Віка.

Синопсис від Netflix описує, як Сакамо́то, закохавшись з першого погляду в касирку Аоі, вирішує залишити своє життя найманця. Він одружується, стає батьком і відкриває маленький магазин у затишному містечку, зовсім змінившись - набравши вагу та ставши звичайним чоловіком. Але коли загроза у вигляді найманих вбивць нависає над його родиною, Сакамо́то знову збирає друзів, щоб дати гідну відсіч своїм ворогам.

Прем'єра "Sakamoto Days" на Netflix відбудеться у січні 2025 року.

Джерело: Gamesradar