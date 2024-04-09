sonyazhytkova .9 апреля, 2024 14

Анімаційний мюзикл, з Аріаною ДеБоуз та Крісом Пайном, став третьою за розмірами прем'єрою на цій платформі, випереджаючи "Encanto" та "Frozen 2".

Дія стрічки розгортається в чарівному королівстві Росас, де головна героїня Аша загадує настільки потужне бажання, що привертає увагу космічної сили - маленької кулі безмежної енергії, відомої як Зірка. Аша та Зірка стикаються зі своїм найсильнішим супротивником - правителем Росас, королем Магніфіко, з метою врятувати своє співтовариство та продемонструвати, що коли воля одного хороброго серця поєднується з магією зірок, можуть відбутися неймовірні події.

У фільмі також зіграли відомі актори, серед яких Алан Тудік, Анжеліка Кабрал, Віктор Гарбер, Наташа Ротвел, Дженніфер Куміяма, Харві Гільєн, Еван Пітерс, Рамі Юссеф та Джон Рудніцький.

Режисерський дует у складі Кріса Бака та Фон Вірасунторн працював над анімацією за сценарієм Дженніфер Лі та Елісон Мур, які є високопосадовцями у Disney Animation. Виробництвом займалися Пітер Дел Веко та Хуан Пабло Рейс Ланкастер Джонс, а оригінальні пісні створили Юлія Майклз та Бенджамін Райс, а Дейв Метцгер відповідав за оригінальний саундтрек.

Хоча у Disney були великі надії на успіх "Бажання", фільм розчарував як критично, так і комерційно, навіть за тим, що зібрав понад 253 мільйони доларів по всьому світу.

Джерело: Deadline