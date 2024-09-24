sonyazhytkova .24 сентября, 2024 4

Netflix представив емоційний трейлер і оголосив дату прем'єри другого сезону – глядачі можуть не переживати, адже нові епізоди з'являться вже в січні 2025 року!

У новому трейлері, що починається з роздумів Міо про природу снів, вона зізнається, що має унікальну здатність бачити сни. Після того, як вона прокидається від сну, в якому Лорд Кудо вибачається та зізнається їй у своїх почуттях, її життя набуває нових барв.

У першому сезоні адаптації японської легкої повісті Акумі Агитоджі Міо, яку тривалий час ігнорували через відсутність духового зору, починає жити з Лордом Кійокою Кудо, своїм новим коханням. Проте розкриття сімейної таємниці виявляє, що її здібності значно перевищують її уявлення. Щоб уберегти себе, вона змушена повернутися до материнського дому, залишаючи Кудо, з яким нарешті віднайшла спокій після травматичного дитинства.

Нагадаємо, що перший сезон "Мого щасливого шлюбу" посів друге місце серед найпопулярніших аніме-серіалів Netflix у другій половині 2023 року, зібравши вражаючі 13,2 мільйона переглядів. Це робить його одним із найочікуваніших нових аніме на платформі, яке викрало серця багатьох фанатів!

Джерело: Gamesradar