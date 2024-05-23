sonyazhytkova .23 мая, 2024 12

Згідно з інформацією CinemaBlend, роль Полі, одного з охоронців головного злочинця наступної частини Захарі Бека (якого зіграє Ентоні Майкл Голл), виконає актор, відомий як "Голландський Гігант".

Олів'є Ріхтерс, найвищий бодібілдер світу, втілить на екрані Полі, якого в книгах Лі Чайлда описують як "дуже великого хлопця", що на шість дюймів вищий за Джека Річера і значно ширший. Ріхтерс, зріст якого становить 218 см при вазі 160 кг, сам називає себе "найвищим актором і бодібілдером у світі". Для порівняння, актор Алан Рітчсон, який грає Джека Річера, має зріст 191 см.

Ентоні Майкл Голл зазначив, що персонаж Полі дійсно з'явиться у серіалі, і глядачі побачать їх епічну битву супергероїв.

Олів'є Ріхтерс вже має досвід участі у великих екшен-проєктах, таких як "Чорна вдова", "Kingsman: Початок" та "Індіана Джонс". Фанати з ентузіазмом сприйняли новину про його кастинг, а меми з реакціями вже заполонили інтернет.

Третій сезон серіалу "Річер" буде доступний для перегляду на Prime Video.

Джерело: Gamesradar