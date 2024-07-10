sonyazhytkova .10 июля, 2024 10

В інтерв'ю для ComicBook.com Реон, який зіграв сумнозвісного Рамсі Болтона у "Грі престолів", зізнався, що ще не переглядав приквел і має на це вагомі причини.

Нещодавно він був дуже зайнятий, зокрема зйомками в серіалі Peacock "Ті, що приречені на смерть", події якого відбуваються в стародавньому Римі, а головну роль там виконує Ентоні Гопкінс. Прем'єра цього серіалу запланована на 18 липня. Реон зазначив, що планує переглянути "Дім дракона" в майбутньому:

"Я ще не бачив його, ні. Але не з якоїсь особливої причини. Я впевнений, що подивлюсь його колись. Просто, мабуть, не було часу чи щось таке. Але так, обов'язково перегляну. Чув, що він дуже хороший".

Реон зобразив Рамсі Болтона у 20 епізодах популярного серіалу HBO, ставши відомим завдяки своїй ролі безжального лорда, який захопив Вінтерфелл, одружився з Сансою Старк і жорстоко катував Теона Грейджоя (Алфі Аллен). Одна з найвідоміших сцен з його участю, де Рамсі глузливо показує Теону сосиску, стала вірусною серед шанувальників телешоу. У фіналі Рамсі отримав свою жорстоку відплату.



Валлійський актор здобув роль у "Грі престолів" після прослуховування на роль Джона Сноу. Хоча він програв роль Кіту Герінгтону, продюсери запам'ятали його і врешті-решт запросили на роль Рамсі Болтона у третьому сезоні.

Джерело: Мovieweb