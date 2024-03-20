sonyazhytkova .20 марта, 2024 2

Хоча, деталі сюжету поки що залищаються під завісою таємниці, відомо що до проєкту, також приєдналися Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер, Редже Жан Пейдж та Маріса Абела.

Зйомки розпочнуться у травні в Лондоні, продюсерами виступають Кейсі Сілвер і Грег Джейкобс. А, Стівен Содерберг "обійме" крісло режисера.

Наомі Гарріс, яка заслужено була номінована на "Оскар" за вражаючу гру у фільмі "Мунлайт" режисера Баррі Дженкінса у 2016 році, відома також своєю участю у кіносерії про Джеймса Бонда разом із Деніелом Крейгом. Її остання робота - головна роль у серіалі Netflix "Людина, що впала на землю", де вона відіграла разом із Чівтелом Еджіофором і залишила багато глядачів під незабутнім враженням.

Пірс Броснан вже добре зарекомендував себе у шпигунських фільмах завдяки своїй іконічній ролі Джеймса Бонда в кінці 1990-х та на початку 2000-х років. У 2023 році він продовжив свою успішну кар'єру, знявшись у трьох стрічках, серед яких і каперська комедія Netflix "Випадковість" з Адамом Девайном та Еллен Баркін.

Джерело: Нollywoodreporter