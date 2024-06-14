sonyazhytkova .14 июня, 2024 9

HBO оголосив про продовження серіалу. Ця новина не стала несподіванкою, адже творець серіалу Джордж Р.Р. Мартін ще в грудні 2023 року натякнув, що вже працює над сценаріями для третього і четвертого сезонів.

Заснований на книзі Мартіна "Вогонь і кров", серіал розповідає історію роду Таргарієнів, за 200 років до подій "Гри престолів".

"Джордж, Раян та інші наші неймовірні виконавчі продюсери, актори та знімальна група досягли нових висот з вражаючим другим сезоном 'Дому Дракона'", - сказала Франческа Орсі, виконавча віцепрезидентка з програмування HBO та голова відділу драматичних серіалів та фільмів. "Ми захоплені величезними зусиллями всієї команди у створенні видатного другого сезону, який вражає своїми масштабами та глибиною. Ми неймовірно раді продовжити історію роду Таргарієнів та бачити, як ця команда знову засяє в третьому сезоні".

До акторського складу другого сезону входять Метт Сміт, Емма Д'Арсі, Олівія Кук, Ріс Іфанс, Стів Туссен, Ів Бест, Фабієн Франкель, Метью Нідем, Соноя Мізуно, Том Глінн-Карні, Еван Мітчелл, Гаррі Коллетт, Бетані Антонія, Фібі Кемпбелл, Фія Сабан та Джефферсон Холл. Серед додаткових акторів другого сезону: Абу Бакар Салім, Ґейл Ранкін, Фредді Фокс, Саймон Рассел Біл, Клінтон Ліберті, Джеймі Кенна, Кіран Б'ю, Том Беннетт, Том Тейлор та Вінсент Реган.

Другий сезон "Дому Дракона" стартує у неділю, 16 червня о 21:00 за східним та тихоокеанським часом на HBO та на стрімінговій платформі Max.

Джерело: Deadline