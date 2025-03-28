sonyazhytkova .28 марта, 2025 1

Вийшов трейлер вестерн-трилера "Одна битва за іншою" — вільної екранізації роману Томаса Пінчона "Винокрай", події якого перенесені в сучасність.



Трейлер відкривається сценою, в якій Леонардо ДіКапріо, загорнутий у картатий халат, заходить до супермаркету, щоб поцупити сонцезахисні окуляри. Потім він квапливо підбігає до телефонної будки, щоб зробити зашифрований дзвінок.

ДіКапріо грає Боба Фергюсона — колишнього члена угруповання "French 75", який опиняється в епіцентрі спалахів насильства. Уривки з фільму демонструють напругу: вагітна героїня Теяни Тейлор стріляє з гвинтівки, солдати вриваються в будинки, а сам Фергюсон під час телефонної перевірки провалюється на простому запитанні. Однак його головна мета незмінна — знайти доньку.

У фільмі також зіграли Регіна Голл, Чейз Інфініті, Бенісіо дель Торо та Шон Пенн. Фінальні кадри трейлера підсилюють інтригу: озброєна жінка в дикій місцевості, дитина на руках, підліток, що стріляє з тим самим відчайдушним запалом, і герой Шона Пенна, який веде крізь хаос кричущу дівчину. ДіКапріо ж завершує сцену з поглядом, що приховує більше, ніж здається.

Вихід фільму "Одна битва за іншою" у кінотеатрах перенесли з 8 серпня на 28 вересня. Це може свідчити про потенційну участь у великих осінніх кінофестивалях, що стане знаковим моментом для Пола Томаса Андерсона, який не повертався на Венеційський кінофестиваль з часів "Майстра" у 2012 році.

Джерело: Deadline