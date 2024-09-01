sonyazhytkova .1 сентября, 2024 11

Marvel Television представила готичний трейлер до очікуваного спінофу "Agatha All Along", який незабаром з'явиться на Disney+.

Серіал продовжує сюжет про Агату Харкнесс (Кетрін Ганн) після її поразки у фіналі "WandaVision" від Ванди Максимов/Багряної Відьми (Елізабет Ольсен) і Віжена (Пол Беттані). У свіжому трейлері з'являються раніше не показані кадри, які відкривають нові аспекти історії та ставлять додаткові питання про повернення цієї загадкової і складної героїні.

Кетрін Ганн знову втілює свою номіновану на Еммі роль Агати Харкнесс. Після поразки та втрати магічних здібностей Агата змушена зібрати ковен відьом і вирушити в небезпечну подорож до Дороги Відьом. Ця подорож, схожа на спотворену версію "Чарівника країни Оз", ставить перед учасниками серію випробувань, які, якщо їх подолати, можуть повернути те, що їм найбільше бракує. Для Агати це, ймовірно, її втрачені сили. Проте, що саме шукають її нові супутники, стане відомо лише з прем'єрою серіалу.

Дебра Джо Рапп знову втілює роль місіс Харт, а серед нових персонажів можна побачити Джо Лока у ролі "Тіна", Ріо Відал (Обрі Плаза), Лілію Кальдеру (Патті Лупоне), Дженніфер Кейл (Сашір Замата), Аліс Ву-Гуллівер (Алі Ан) та інших.

Трейлер розкриває нові деталі: Джо Лок у ролі "Тіна" – таємничого готичного фаната, що знайшов Агату, – підтверджує, що саме він звільнив її з закляття Ванди. Це важливе відкриття, адже "Тін", хоча і новачок, вже володіє магією.



Фанати припускають, що цей персонаж може бути версією Біллі Каплана, відомого як Віккан, сина Ванди і Віжена. Трейлер також показує загадкову літеру "M", що закриває обличчя персонажа і може натякати на Мефісто, одного з наймогутніших лиходіїв Marvel, хоча шоураннерка Жак Шаффер заперечила, що Мефісто був планований як антагоніст у "WandaVision".

"Agatha All Along" проливає нове світло на історію Агати. Свіже відео розкриває її походження: від химерної сусідки Агнес у "WandaVision" до столітньої відьми з часів Салема. Кетрін Ганн і Жак Шаффер зберегли гостроту і складність персонажа, додавши більше музики та комедійних ноток. Прем'єра серіалу відбудеться 18 вересня, і фанати вже з нетерпінням чекають нових пригод Агати Харкнесс і її ковена.

Джерело: Мovieweb