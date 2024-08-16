sonyazhytkova .16 августа, 2024 1

Трейлер демонструє, як ця пара об'єднується для небезпечного полювання на викрадача дитини, ставлячи свої життя на карту, щоб врятувати маленьку дівчинку, яка потрапила в небезпеку.

Коли 7-річну Шарлотту Брайс викрадають на очах у матері, оголошується термінове попередження "Amber Alert". Водій таксі Шейн (Тайлер Джеймс Вільямс) і його пасажирка Жаклін (Гайден Панеттьєрі) помічають, що автомобіль попереду відповідає номеру підозрюваного. Оскільки 911 не може швидко надіслати патруль, пара починає ризиковану погоню, щоб знайти дівчинку.

Їх завдання - підтримувати зв’язок з поліцією, стежити за кожним кроком викрадача, не видаючи своєї присутності. "Якщо ми не зможемо його знайти, вона зникне назавжди", - попереджає Жаклін Шейна. Проте поліцейський підкреслює, що ситуація надзвичайно небезпечна, адже викрадач озброєний, а вони - ні. Ситуація загострюється, коли їм вдається знайти схованку злочинця, що перетворює їхню місію на питання життя і смерті, де кожен момент може бути вирішальним для порятунку дитини.

Фільм написав і зняв Керрі Беллеса, а продюсерами стали Саммер Беллеса, команда, яка створила науково-фантастичний фільм "Immanence" у 2022 році.

Трилер "Amber Alert" вийде в кінотеатрах і на стрімінгових платформах 27 вересня.

Джерело: Нollywoodreporter