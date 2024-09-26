sonyazhytkova .26 сентября, 2024 5

Amazon випустив офіційний трейлер детективної серії про Алекса Кроса, заснованої на популярній серії книг Джеймса Паттерсона.

Серіал "Крос" від Бена Воткінса, який виступає як шоураннер і виконавчий продюсер, пропонує напружену та захоплюючу історію, що занурюється у психологічні глибини як вбивць, так і їхніх жертв. Головний герой, детектив і судовий психолог Алекс Крос (Олдіс Годж) , майстерно вивчає мотивацію злочинців, щоб вивести їх на чисту воду.

Крім Олдіса Годжа, у проєкті з'являться Ісая Мустафа, Хуаніта Дженнінгс, Алона Тал, Саманта Волкс, Кейлеб Елайджа, Мелоді Герд, Дженніфер Вігмор, Елоїз Мамфорд і Раян Егголд.

Хоча прем'єра першого сезону запланована на 14 листопада, вже зараз серіал отримав зелене світло на другий сезон, що лише підігріває інтерес до цього кримінального трилера.

Джерело: Deadline