sonyazhytkova .20 ноября, 2024 7

Захоплючий тизер нової версії легендарної історії про вікінгів і драконів. Стрічка створена під керівництвом Діна ДеБлуа — триразового номінанта на "Оскар" і володаря "Золотого глобуса", який раніше подарував світу оригінальну анімаційну трилогію.

Сюжет знову переносить нас на суворий острів Туп, де століттями тривали протистояння між драконами та людьми. Однак юний Гиккуп (Мейсон Темз, відомий за "Чорним телефоном" та "Для всього людства"), син вождя Стоїка Велетня (Джерард Батлер), вирішує змінити цей порядок. Після несподіваної зустрічі з Беззубиком, драконом породи Нічна лють, Гиккуп кидає виклик віковим традиціям, доводячи, що дракони можуть бути союзниками.

На своєму шляху юний герой отримує підтримку від рішучої Астрід (Ніко Паркер, номінантка на BAFTA, "Дамбо", "Останні з нас") і кумедного коваля Гоббера (Нік Фрост, "Білосніжка та мисливець", "Зомбі на ім’я Шон"). Разом вони прагнуть примирити два світи, що розділені страхом і непорозуміннями.

Однак мир на острові опиняється під загрозою, коли пробуджується давня небезпека, здатна знищити і людей, і драконів. Гиккуп і Беззубик стають останньою надією на спасіння, водночас доводячи, що справжнє лідерство полягає у сміливості змінювати світ.

Лайв-екшн адаптація, натхненна бестселерами Крессиди Ковелл, переносить культову історію в реальність, додаючи їй нових барв і глибини. Анімаційна франшиза свого часу отримала чотири номінації на "Оскар" і зібрала понад $1,6 мільярда у світовому прокаті, а тепер на глядачів чекає унікальна можливість побачити неймовірні пригоди Гиккупа та Беззубика в новому форматі.

Прем’єра стрічки, що прославляє дружбу, мужність і лідерство, відбудеться 13 червня 2025 року.

Джерело: Мovieweb