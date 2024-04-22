sonyazhytkova .22 апреля, 2024 0

Сьогодні в мережі з'явився трейлер фільму "Дедпул та Росомаха", де динамічний дует супергероїв Marvel влаштовує справжнє шоу, демонструючи свої унікальні таланти, звичайно не без гумору і кривавого екшену.

"Привіт, карапуз", - каже Дедпул, наближаючись до завжди похмурого Росомахи. "Мені зараз знадобиться твоя допомога". У трейлері достатньо гострого гумору, епічних битв, виразних образів та мови, щоб вразити будь-який світ, будь то Marvel чи щось інше.

Цього ранку Рейнольдс поділився у соцмережах новим трейлером до третьої частини "Дедпула", який використовує музичний мотив з пісні культової співачки Мадонни "Like A Prayer". Це відбулося лише за день після його попередньої публікації тизера. Довгоочікуваний фільм виходить через шість років після подій "Дедпула 2".

"Дедпул та Росомаха" виходить у кінотеатрах 26 липня. Режисер стрічки - Шон Леві, а співавторами сценарію є Ретт Ріс, Пол Вернік, Зеб Веллс, Рейнольдс і Леві.

Хью Джекман повертається до своєї іконічної ролі у довгоочікуваному триквелі Marvel.

Джерело: Deadline