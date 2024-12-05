sonyazhytkova .5 декабря, 2024 12

Цю новину повідомив Волтон Гоггінс, який знову втілює на екрані зловісного мисливця за головами Купера Говарда, відомого просто як Гуль.

Актор опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з гримерного крісла, де йому наносять протезний грим. "Повернувся до справи... #Deux. Чорт забирай, як приємно знову відчути цю шкіру. Я роблю це заради любові до гри", – підписав світлину Гоггінс.

Ще у квітні шоуранери проєкту Женев’єва Робертсон-Дворет та Ґрем Вагнер обіцяли, що команда докладе максимум зусиль, аби якомога швидше представити нові серії. За чутками, зйомки мали розпочатися в листопаді, тож офіційне підтвердження лише закріплює ці очікування.

Події "Fallout" розгортаються у постапокаліптичному Лос-Анджелесі, що пережив ядерну катастрофу. У серіалі знімаються Ела Пурнелл, Аарон Мотен, Моісес Аріас та Кайл МакЛахлен.

Пурнелл виконує роль Люсі, мешканки підземного сховища, яка вперше за 219 років після глобального конфлікту змушена піднятися на поверхню. МакЛахлен грає Генка, її Наставника.

Джерело: Gamesradar