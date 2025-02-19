sonyazhytkova .19 февраля, 2025 10

Apple TV+ випустила захоплюючий трейлер серіалу "Dope Thief", де головні ролі виконують Браян Тайрі Генрі та Вагнер Моура.

Двое давніх друзів, які видають себе за агентів DEA, намагаються обікрасти наркоторговців, але їхній план дає збій, коли вони вибирають не той будинок у сільській місцевості. Незабаром вони розкривають таємний наркотичний коридор, що простягається уздовж усього Східного узбережжя.

Заснований на романі Дениса Тафої, "Dope Thief" — це восьмисерійна кримінальна драма, яка занурює глядачів у небезпечний світ наркоторгівлі. Двоє друзів з Філадельфії, намагаючись здійснити дрібний обман, розкривають смертельно небезпечну мережу, що загрожує не лише їхньому життю, а й усім, кого вони знають.

Серіал, створений Пітером Крейгом та Рідлі Скоттом, вийде на Apple TV+ 14 березня 2025 року з перших двох епізодів. Нові серії будуть доступні щотижня до 25 квітня. У серіалі також з'являться Марін Айрленд, Кейт Мулгру, Неста Купер, Амір Арісон та Вінг Реймс.

Джерело: Deadline