На недавней оскаровской церемонии Натали Портман появилась в платье и черном кейпе (накидке). Особенностью кейпа были вышитые имена
Таким образом, Портман выразила протест против оскаровского сексизма. Ранее, к примеру, актриса Кэри Маллиган, также возмущенная оскаровским игнорированием фильмов, созданных женщинами, предложила устраивать киноакадемикам тест перед голосованием, чтобы убедиться, что они действительно смотрят все фильмы перед тем, как
Смысловой наряд Портман в основном вызвал восторги и в рядах коллег, и у прессы. Но были и недовольные. Так, как сообщает Variety, актриса Роуз МакГоун написала на своей странице в Фейсбуке, что не считает поступок Портман храбростью и даже считает этот перформанс оскорбительным для тех, кто борется с сексизмом
Натали Портман не оставила обвинительный пост без реакции. Она ответила, что согласна и тоже не считает себя храброй. Что, по ее мнению,
Это был укольчик в адрес МакГоун, конечно же, так как последняя, изначально заявившая о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, в итоге взяла отступные в 100 тысяч долларов и подписала соглашение о неразглашении.