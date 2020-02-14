Анастасия Лях .14 февраля, 2020 4

На недавней оскаровской церемонии Натали Портман появилась в платье и черном кейпе (накидке). Особенностью кейпа были вышитые имена женщин-режиссеров , которые не получили номинации на «Оскар», хотя, по мнению многих профессионалов, этого заслуживали.

Таким образом, Портман выразила протест против оскаровского сексизма. Ранее, к примеру, актриса Кэри Маллиган, также возмущенная оскаровским игнорированием фильмов, созданных женщинами, предложила устраивать киноакадемикам тест перед голосованием, чтобы убедиться, что они действительно смотрят все фильмы перед тем, как кого-нибудь номинировать.

Смысловой наряд Портман в основном вызвал восторги и в рядах коллег, и у прессы. Но были и недовольные. Так, как сообщает Variety, актриса Роуз МакГоун написала на своей странице в Фейсбуке, что не считает поступок Портман храбростью и даже считает этот перформанс оскорбительным для тех, кто борется с сексизмом по-настоящему . Под конец МакГоун добавила, что испытывает «отвращение».

Натали Портман не оставила обвинительный пост без реакции. Она ответила, что согласна и тоже не считает себя храброй. Что, по ее мнению, по-настоящему храбрыми являются женщины, рискнувшие выступить против Харви Вайнштейна в суде.

Это был укольчик в адрес МакГоун, конечно же, так как последняя, изначально заявившая о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, в итоге взяла отступные в 100 тысяч долларов и подписала соглашение о неразглашении.