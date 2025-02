sonyazhytkova .24 февраля, 2025 6

Документальна стрічка "Drugged And Abused: No More Shame", що розповідає історію Каролін Даріан, доньки Жізель Пелікот, отримала широкий міжнародний прокат.

Документальний фільм висвітлює історію боротьби Каролін Даріан, яка пройшла через неймовірні випробування, коли готувалася до судового процесу проти свого батька, Домініка Пелікота. Протягом багатьох років він знущався з її матері, використовуючи наркотики, а також примушував інших чоловіків брати участь у насильстві. Наприкінці минулого року Пелікот отримав максимальний термін ув’язнення — 20 років.

Каролін не лише стала головною героїнею фільму, а й самостійно розповідає свою історію, відкрито ділячись болем і стражданнями. Вона також активно займається просвітницькою діяльністю, піднімаючи важливі питання сексуального насильства, що часто супроводжується вживанням наркотичних речовин.

Режисерка Лінда Бендалі разом із творчою командою підкреслюють, що насильство, здійснене за допомогою наркотиків, залишалося в тіні протягом тривалого часу, і саме цей фільм має на меті привернути до нього широку увагу, змінюючи сприйняття цієї проблеми в суспільстві.

Джерело: Deadline