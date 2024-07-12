sonyazhytkova .12 июля, 2024 13

Стрімінговий гігант опублікував перший тизер сиквелу популярного іспанського науково-фантастичного горору "Платформа".

Оригінальний фільм, який побачив світ у 2019 році, став п'ятим у рейтингу найпопулярніших неангломовних фільмів, набравши майже 83 мільйони переглядів.

"Платформа 2" знову об’єднає глядачів з режисером Гальдером Ґастелу-Уррутія, а також представить нових акторів: Мілену Сміт ("Снігова дівчина"), Говіка Кеучкеряна ("Паперовий будинок"), Наталію Тену ("Гра престолів") та Оскара Хаенада ("Луїс Мігель: Серіал").

У четвер було опубліковано перший погляд на нову частину, яка пропонує шанувальникам моторошний тизер майбутнього фільму. У продовженні глядачі знову зустрінуть мешканців високої будівлі, відомої як "Центр вертикального самоврядування".

Синопсис сюжету розповідає: "Під керівництвом таємничого лідера новий мешканець втягнутий у боротьбу проти суперечливої системи харчування. Але коли неправильний вибір страви може стати смертним вироком, наскільки далеко ви готові зайти, щоб врятувати своє життя?".

"Платформа 2" побачить світ вже 4 жовтня цього року.

Джерело: Нollywoodreporter