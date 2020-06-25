Анастасия Лях .25 июня, 2020 5

Наследники покойного английского писателя Артура Конан Дойла, автора детективных рассказов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, подали судебный иск, в котором обвинили потоковый сервис Netflix в нарушении авторских прав, сообщает Deadline.

Предметом спора стал предстоящий фильм «Энола Холмс». Несмотря на то, что его сюжет основывается на детских книгах писательницы Нэнси Спрингер, он, как и сами книги, использует оригинальные рассказы Конан Дойла (конкретно речь идет о десяти рассказах, опубликованных между 1923 и 1927 годами), а следовательно, нарушает авторское право, поскольку на произведения, опубликованные в указанный период, не распространяется закон об общественном достоянии.

Представители Netflix ситуацию пока что не комментируют.

По сюжету Энола Холмс является младшей сестрой Шерлока и Майкрофта. Она берется расследовать исчезновение матери, считая, что в нем кроется некая загадка, тогда как старшие братья не видят в произошедшем никакой тайны.

Энолу играет звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Шерлока и Майкрофта — Генри Кавилл и Сэм Клафлин. Также в проекте заняты Хелена Бонэм Картер (видимо, в роли матери), Фиона Шоу и Фрэнсис-де ла Тур.

Релиз запланирован на текущий год, но точной даты пока нет.