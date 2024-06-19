sonyazhytkova .19 июня, 2024 9

Акторка, останній раз повернулася до ролі Джейн Фостер у фільмі "Тор: Любов і грім", хоча Джейн трагічно загинула від раку у стрічці, сцена після титрів дала надію на її повернення.

Але чи захоче Портман знову повернутися до супергеройскої франшизи?

"О, я не знаю", - сказала вона в інтерв'ю для Total Film. "Мене ніхто не запрошував. Тож, не знаю. Але, звичайно, це було дуже весело".

Здається, що Портман була в захваті від зйомок у "Любов і грім".

"Так, це було дуже весело. Я неймовірно насолоджувалася роботою над цим фільмом", - зізналася акторка. "Мені дуже подобається працювати з Тайкою [Вайтіті], а Кріс [Гемсворт] та Тесса [Томпсон] просто чудові. Я сміялася щодня. Це був незабутній досвід, і не можна не згадати про Австралію, яка є дивовижною країною".

Чи повернеться Наталі Портман до Кіновсесвіту Marvel - поки що залишається загадкою, але вона явно не виключає такої можливості.



Наступною стрічкою MCU стане "Дедпул і Росомаха", прем'єра якої запланована на 25 липня.

Джерело: Gamesradar