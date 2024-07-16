sonyazhytkova .16 июля, 2024 1

Перша телевізійна роль Портман надала їй унікальну можливість дослідити перетин різних форм пригнічення через призму нового серіалу, події якого розгортаються у 1960-х роках.

Наталі Портман, лауреатка премії "Оскар", пояснила, що її роль єврейської журналістки-розслідувачки Медді Шварц у майбутньому обмеженому серіалі "Lady in the Lake", прем'єра якого відбудеться 19 липня на Apple TV+, поставила перед нею "цікаве" питання: що відбувається, коли пригнічені люди пригнічують інших?

"Можливо бути і пригніченим, і пригноблювачем", - сказала акорка The Guardian. "І іноді, коли ми шукаємо власну свободу, не усвідомлюємо, що наступаємо на життя інших людей".

Серіал, заснований на романі Лори Ліппман 2019 року, розповідає про Медді, домогосподарку з Балтімору, яка стає журналісткою та захоплюється розслідуванням двох вбивств: 11-річної єврейської дівчинки Тессі Файн (Б'янка Белль) та працьовитої чорної активістки і матері Клео Шервуд (Мозес Інгрем).

"У той період ця роль дуже важлива для Медді, яка прагне свободи", сказала Портман, зазначивши, що для Медді та Клео свобода об'єднує їхні історії.



Однак, використання смерті Клео для просування власної кар'єри Медді ставить перед нею моральну дилему. "Це безумовно спірно. Можна стверджувати, що вона – антагоніст".

Портман зауважила, що як журналістка, "життя інших людей – це її матеріал, і виникає питання, чи це морально проблематично. Як журналіст, ти повинен розповідати історію, не думаючи про те, як це може вплинути на життя цієї людини".

Наталі Портман та Софі Мас виступають виконавчими продюсерами "Lady in the Lake" через їхню компанію MountainA, що має угоду з Apple. Режисером і сценаристом серіалу є Альма Хар'ель.

Джерело: Gamesradar