sonyazhytkova .25 июня, 2024 3

Затверджено виробництво стрічки "Щелепи @ 50" (робоча назва), яка відзначить 50-річчя бестселера Пітера Бенчлі та культової картини режисера Стівена Спілберга.

Партнерами проєкту стали Amblin Documentaries Спілберга та Nedland Media.

Режисером стрічки виступить Лоран Бузеро з Nedland Media. У документальному фільмі будуть використані архівні матеріали Бенчлі та Спілберга, а також нові інтерв'ю з представниками кіно, літератури, поп-культури та охорони океану. Спільно з Венді Бенчлі, захисницею морської політики, та Лаурою А. Боулінг, спеціалістом з комунікацій, "Щелепи @ 50" розповість про незмінну цікавість аудиторії до акул та зміну уявлень про них.

Прем'єра запланована на літо 2025 року, коли відзначатимуть 50-річчя фільму. Стрічку покажуть на National Geographic, а також на Disney+ і Hulu в рамках літнього заходу Sharkfest від Nat Geo.

"National Geographic вже понад два десятиліття відзначає акул нашим щорічним літнім заходом Sharkfest, тому ми з радістю приєдналися до співпраці з Amblin Documentaries та Nedland Media над фільмом 'Щелепи @ 50'", - зазначила Джанет Віссерінг, старший віце-президент з виробництва та розвитку National Geographic. "'Щелепи' стали не лише великим культурним феноменом, а й пробудили глобальну зацікавленість до акул, підкреслюючи необхідність захисту наших океанів".

Документальний фільм також розкриє історії створення книги та фільму, включаючи труднощі виробництва, такі як перевищення бюджету, проблеми з механічними акулами, погодні умови та морську хворобу. Крім того, він дослідить сучасний світ акул і їх вплив через свідчення тих, хто присвятив своє життя вивченню та захисту акул і океанів.

"Роман Пітера Бенчлі та фільм Стівена Спілберга 'Щелепи' визначили популярну літературу та кіно", - зазначили Дарріл Франк та Джастін Фелві, президенти Amblin Documentaries та Amblin Television. "Можливість дослідити минуле, сучасне та майбутнє спадщини 'Щелеп' у поєднанні з інформованою та надихаючою розмовою про акул та океан у одному документальному фільмі - це унікальний шанс поєднати мистецтво та науку".

Джерело: Deadline