sonyazhytkova .14 марта, 2024 9

Головну роль у фільмі виконує Роберт Паттінсон, а світова прем'єра запланована на січень 2025 року.

Довгоочікувана стрічка, у Південній Кореї вийде на екрани 28 січня 2025 року, спеціально до святкування Місячного Нового року, а глобальний реліз розпочнеться 31 січня, повідомили представники кінокомпанії Warner Bros.

"Творчість, візія та уява режисера Бонга завжди перевищують очікування. Фільм "Міккі 17" здивує глядачів оригінальною історією та персонажами, непередбачуваним розвитком сюжету і гумором, а також високою якістю виробництва", - зазначив президент міжнародного розповсюдження Warner Bros.

У своїй заяві Ендрю Кріппс підкреслив, що надання пріоритету Південній Кореї для відкриття фільму "Міккі 17" було важливим рішенням. Раніше планувалося, що стрічка має вийти у всесвітній прокат цього місяця, але через труднощі виробництва, викликані страйками, реліз було відкладено.





Режисер Бонг Чжун Хо має намір привнести своє власне творче бачення в екранізацію цього проєкту, також у картині зіграли Стівен Йеун, Наомі Аккі, Тоні Коллетт та Марк Руффало. Виробництвом займається Plan B Entertainment, спільно з Dooho Choi від Kate Street Picture Company, і самим Бонгом через його банер Offscreen, Inc.

Джерело: Нollywoodreporter