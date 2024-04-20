sonyazhytkova .20 апреля, 2024 5

Після свого вражаючого виступу у фільмі "Перша людина", де він відіграв роль астронавта, актор знову вирушить у космос у майбутній стрічці, заснованій на книзі нового роману від автора "Марсіанина" Енді Вейра.



Студія Amazon MGM встановила дату виходу фільму, яка здається настільки віддаленою, що можна порівняти її з відстанню між Землею та Марсом. Цей важливий день відзначиться 20 березня 2026 року. Крім того, Раян Гослінг виступає, також, як продюсер, разом з Емі Паскаль, Філом Лордом, Крістофером Міллером, Адітьєю Судом, Рейчел О'Коннор та самим Енді Вейром.

За офіційним синопсисом: "Project Hail Mary" - це захоплива космічна подорож, що відбувається в недалекому майбутньому. Райленд Грейс (Раян Гослінг), колишній вчитель, прокидається з коми на космічній станції, не пам'ятаючи нічого про свою особистість чи місію. Його спогади повертаються маленькими частинами, і він розуміє, що був відправлений у сонячну систему Тау Цеті, щоб змінити хід подій у космосі, що призвели до початкових стадій Льодового періоду на Землі. Під час розкриття деталей місії Грейсу доведеться використати всю свою наукову підготовку та винахідливість, але, можливо, він не залишиться сам на сам з цим завданням.

У романі Райленда Грейса обрали тому, що, перш ніж стати вчителем в середній школі, він вивчав молекулярну біологію і передбачив тип мікробного життя, яке нині викликає глобальне затемнення. Ці одноклітинні організми живляться електромагнітним випромінюванням та розмножуються за рахунок тепла сонця та вуглекислого газу Венери, створюючи лінію між Венерою та Землею і призводячи до глобального затемнення. Звісно, уряди та корпорації розуміють, що ці організми можуть стати важливим джерелом пального.

Філ Лорд і Крістофер Міллер, які відомі роботами над фільмами "21 Jump Street" та "The LEGO Movie", повертаються до режисування вперше з 2014 року. Угода між Вейром і MGM щодо адаптації була підписана понад рік до того, як роман "Project Hail Mary" став доступний у формі книги. Ймовірно, це стало можливим завдяки успіху "Марсіанина". За права на екранізацію Вейр отримав $3 мільйони.

Джерело: Мovieweb