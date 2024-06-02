sonyazhytkova .2 июня, 2024 5

Актриса, яка зіграла Бронвін, оголосила, що не повернеться до високофантастичного серіалу на Prime Video. Її персонаж, людська цілителька та мати Тео, була присутня у 6 з 8 епізодів першого сезону.

Відсутність Боніаді у новому сезоні була передбачена після того, як вона не з'явилася у першому тизер-трейлері. Це викликало хвилю спекуляцій серед шанувальників серіалу щодо її подальшої участі у проєкті.

За даними The Hollywood Reporter, Боніаді пояснила своє рішення залишити акторську кар'єру у заяві, опублікованій на її сторінці в Instagram раніше цього місяця.

"Я залишила акторську діяльність у вересні 2022 року, щоб повністю зосередитися на повстанні #WomanLifeFreedom в Ірані та підтримці мого народу, який ризикує всім заради свободи", - пояснила вона.

Назанін вирішила присвятити себе боротьбі за права і свободу своїх співвітчизників. Вона зазначила:

"Незважаючи на мою пристрасть до акторства, я знала, що це має бути особливий проєкт, щоб змусити мене знову розділяти свій час між роботою та покликанням як активістки. 'A Mosquito in the Ear' є саме таким проєктом, і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися цією чудовою пригодою з вами".

Сюжетна лінія Бронвін була глибоко переплетена з романтичними відносинами з ельфом Сильваном Арондіром. Ця підсюжетна лінія додавала багатогранності відносинам між людьми та ельфами. Проте, з відходом Боніаді, продовження цієї любовної історії залишається під питанням.

Попри те, що Боніаді залишає міфічний світ Середзем'я, інші головні персонажі з фіналу першого сезону, зокрема Арондір у виконанні Ісмаеля Круза Кордови та Тео у виконанні Тірое Мухаффідіна, підтвердили свою участь у другому сезоні. Їхня присутність, безсумнівно, допоможе заповнити сюжетну прогалину, залишену відходом Боніаді.

Джерело: Мovieweb