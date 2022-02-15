Таня Гончаренко .15 февраля, 2022 4

Как сообщает Variety, главную роль в биографическом фильме о Бобе Марли исполнит Кингсли Бен-Адир ("Одна ночь в Майами").

На данный момент, название картины и подробности сюжета неизвестны. Планируется, что байопик должен проследить творческий путь и создание главных хитов Боба Марли.

Напомним, что карьера легенты жанра регги продлилась с 1963 по 1981 год. Музыкант умер от рака в возрасте 36 лет.

Режиссерское кресло занимает Рейнальдо Маркус Грин, который был постановщиком фильма "Король Ричард: воспитывая чемпионок", продюсирует проект компания Paramount.

Дата премьеры также не называется.