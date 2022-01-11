Таня Гончаренко .11 января, 2022 3

Пятый сезон популярного сериала "Корона" - один из самых ожидаемых, ведь отображает самый скандальный период в истории королевской семьи – развод принца Чарльза и принцессы Дианы.

Речь пойдет о 90-х годах, когда принцесса Диана закрутила роман с британско-пакистанским хирургом Хаснатом Ханом. Его сыграет пакистанский актер Хумаюн Саид.

Отношения Дианы и Хана длились с 1995 по 1997 год, пока принцесса не встретила миллиардера Доди Аль-Файеда, которого воплотит на экране актер Халид Абдалла.

Премьера пятого сезона сосится в ноябре 2022 года.