Таня Гончаренко .18 августа, 2021 2

Преподследняя десятая часть знаменитой франшизы "Форсаж" получила дату премьеры.

Как сообщает Entertainment Weekly съемки фильма "Форсаж 10" производства студии Universal начнутся в начале следующего года, а премьера в кинотеатрах состоится 7 апреля 2023 года.

В режиссерском кресле 10-й и 11-й части картины по прежнему находится Джастин Лин.

К своим ролям вернутся, конечно же, Вин Дизель, а также Санг Кенг, Лудакрис, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль и Мишель Родригес. Ранее, предполагалось возможное участие в десятой главе дочери Пола Уокера, после упоминания Вин Дизеля об этом в одном из интервью.

Планируется, что 10-я и 11-я части станут заключительными, но студия Universal обещала фанатам снять несколько спин-оффов. Сам Вин Дизель также не готов прощаться с легендарной историей Доминика Торетто и планирует поставить мюзикл "Форсаж".