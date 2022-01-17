Таня Гончаренко .17 января, 2022 9

На Comedy Central вернется легендарный сатирический мультфильм "Южный Парк" с юбилейным 25 сезоном. Дата выхода сообщается в Twitter-аккаунте сериала.

Также, на Ютуб-канале мультфильма был выпущен тизер с датой релиза.

Напомним, посленим "полноценным" сезоном о школьниках из американского захолустья "Южный парк" считается 23-й. В 24м были было лишь два расширенных спецвыпуска, посвящённых пандемии.

Ожидается, что юбилейный сезон будет представлен в привычном формате. Уже 2 февраля покажут сразу шесть серий, а затем эпизоды будут выходить раз в неделю.