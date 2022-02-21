Таня Гончаренко .21 февраля, 2022 3

Студии Illumination и Universal наконец-то объявили дату выхода четвертой части популярного мультфильма "Гадкий Я", - пишет Collider

Подробности сюжета пока не разглашаются.

Долгожданная премьера состоится 23 июля 2024 года.

Единственные объявленные детали производства касались актеров. Известно, что Стив Карелл вернется, чтобы снова озвучить Грю. Другие актеры, которые, как ожидается, вернутся в "Гадкий я 4", — это Кристен Уиг, Пьер Коффин, Миранда Косгроув и Стив Куган.

Режиссером ленты выступит Крис Рено, который работал над первыми двумя частями мультфильма.

Напомним, мультик рассказывает о бывшем черством злодее Грю, который сменил гнев на милость после удочерения трех девочек, которые научили его быть милыми и ответственным отцом.