Анастасия Лях .30 января, 2021 7

Зак Снайдер сообщил в Твиттере, когда состоится премьера режиссерской версии «Лиги справедливости».

Фильм выйдет 18 марта на потоковом сервисе HBO Max. Как сообщалось ранее, это будет единая четырехчасовая картина.

Напомним, прокатная «Лига справедливости» вышла в 2017 году. Ее постпродакшеном занимался Джосс Уидон, заменивший Снайдера после того, как постановщику пришлось покинуть проект по семейным обстоятельствам. Версия Уидона не понравилась дисишным фанатам, и те потребовали от Warner выпустить оригинал Зака Снайдера.

Студия долго отнекивалась, но в итоге сдалась и выделила несколько десятков миллионов на режиссерский снайдеровский вариант, включающий не только перемонтированный старый материал, но и досъемку нового.