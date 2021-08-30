Таня Гончаренко .30 августа, 2021 9

На фото: Пенн Бэджли и Виктория Педретти в сериале "Ты"

Дату релиза третьего сезона триллера о психопате-убийце Джо Netflix объявили в тизере. Она назначена на 15 октября. Как и предыдущие сезоны, третий состоит из 10 серий, которые появятся на стриминге одновременно.

Действие нового сезона разворачивается после свадьбы Джо и появления на свет его ребенка. Главный герой вместе со своей женой Лав переезжает в Северную Калифорнию. Он имеет искреннее желание стать хорошим отцом и надеется, что его сын не унаследует его пороки. Однако, неоднозначный характер жены Джо также дает повод для переживаний.

Главные роли исполняют звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли и Виктория Педретти, известная по шоу "Призрак дома на холме".

Напомним, многосерийная лента основана на серии романов Кэролайн Кепнес. В 2018 году вышел первый сезон "Ты" на Lifetime. После чего, канал решил закрыть проект. Почти сразу, права на шоу приобрели Netflix и запустили в работу продолжение.