Анастасия Лях .1 декабря, 2020 7

Портал TMZ опубликовал информацию из официального свидетельства о смерти актера Шона Коннери, ушедшего месяц назад.

Напомним, звезда бондианы скончался 31 октября на 91-м году жизни. По словам вдовы, он умер тихо и мирно во сне. Также жена артиста отметила, что последние годы были и для него, и для нее тяжелыми, так как Коннери страдал от старческого слабоумия.

В свидетельстве о смерти сказано, что Шон Коннери скончался из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, аритмии и возраста. Упоминание пневмонии наталкивает на мысль о коронавирусе, однако об этом пока никакой информации нет.