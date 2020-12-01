Портал TMZ опубликовал информацию из официального свидетельства о смерти актера Шона Коннери, ушедшего месяц назад.
Напомним, звезда бондианы скончался 31 октября на
В свидетельстве о смерти сказано, что Шон Коннери скончался
Анастасия Лях .1 декабря, 2020 0 7
На фото: Шон Коннери
Портал TMZ опубликовал информацию из официального свидетельства о смерти актера Шона Коннери, ушедшего месяц назад.
Напомним, звезда бондианы скончался 31 октября на
В свидетельстве о смерти сказано, что Шон Коннери скончался
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