Анастасия Лях .28 июля, 2020 11

Организаторы киносмотра в Венеции объявили полный состав жюри, о чем стало известно с официальной страницы фестиваля.

Ранее, напомним, сообщалось, что жюри основного конкурса возглавит Кейт Бланшетт. Теперь стало известно, что к голливудской актрисе в оценивании фильмов присоединятся французская актриса Людивин Санье, режиссёры Джоанна Хогг («Сувенир»), Кристи Пую («Смерть господина Лазареску»), Кристиан Петцольд («Феникс») и Вероника Франц («Сторожка»), а также итальянский писатель Никола Ладжойя.

Жюри параллельного конкурса «Горизонты» возглавит французская постановщица Клэр Дени (космический триллер «Высшее общество» с Робертом Паттинсоном).

Полностью программа фестиваля будет объявлена 28 июля. Смотр пройдёт в традиционном (не онлайн) формате со 2 по 12 сентября.