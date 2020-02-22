Анастасия Лях .22 февраля, 2020 11

Еще не остыли обсуждения награждения 2020 (в частности, Трамп никак не может смириться с победой южнокорейского фильма), а эксперты уже называют возможных номинантов церемонии 2021.

Так, сайт Collider опубликовал список картин, у которых больше всего шансов принять участие в следующей гонке за голливудской статуэткой. В перечне оказались новые проекты Уэса Андерсона («Французский диспетчер»), Стивена Спилберга («Вестсайдская история»), Дэвида Финчера («Манк»), Кристофера Нолана («Довод»), Дени Вильнева («Дюна»), Ридли Скотта («Последняя дуэль»), Аарона Соркина («Дело чикагской семерки») и Тома МакКарти («Тихий омут»). Последний, если кто забыл, — это режиссер картины «В центре внимания», получившей главный «Оскар» в 2016 году.

Отметим, что ни один из названных фильмов еще не вышел на экраны.